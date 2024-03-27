Στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να συμμετάσχει στην συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης της Ντόρας Μπακογιάννη για την ένταξη του Κοσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που διεξάγεται στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό καλωσόρισε την Έκθεση, την προοπτική ένταξης του Κοσόβου και το γεγονός ότι χάρη και στις προσπάθειες της κας Μπακογιάννη, το Κόσοβο αναγνώρισε τη νόμιμη ιδιοκτησία του Μοναστηρίου Decani στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν αρκεί ως μοναδική προυπόθεση (όπως εισηγείται η Έκθεση) και απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από την Πρίστινα ειδικά σε σχέση με την καθιέρωση της Ένωσης Σερβικών Δήμων και τον νόμο για την απαλλοτρίωση μειονοτικών ιδιοκτησιών, για την ένταξη του Κοσόβου στον οργανισμό.

Υπογράμμισε ότι η ένταση έχει αυξηθεί πολύ στην περιοχή με αμοιβαία ευθύνη των πλευρών και απαιτούνται περισσότερες εκ των προτέρων εγγυήσεις για να συνεισφέρει πραγματικά στην ειρήνη στα Βαλκάνια, η ένταξη του Κοσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόσθεσε, δε, ότι απαιτείται επιπλέον συζήτηση με τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο, για το καθεστώς υπό το οποίο θα ενταχθεί στον οργανισμό.

Η έκθεση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, το επόμενο βήμα είναι η ψήφιση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση τον Απρίλιο. Αν ψηφιστεί, τον Μάιο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών για την τελική απόφαση.

