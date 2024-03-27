Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Ράφα εγείρουν φόβους ότι δεν θα αργήσει η χερσαία στρατιωτική επιχείρηση

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα τουλάχιστον τέσσερα σπίτια στη Ράφα, εγείροντας φόβους ότι δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η σχεδιαζόμενη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο άκρο του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, όπου συνωστίζονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Ένδεκα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε μια από αυτές τις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Την ώρα που διασώστες απομάκρυναν πτώματα από τα ερείπια γειτονικού κτιρίου, ο Μούσα Νταχίρ αφηγήθηκε ότι ξύπνησε από την ισχυρή έκρηξη, φίλησε την τρομοκρατημένη κόρη του και έτρεξε έξω, όπου αντίκρισε την καταστροφή. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο 75χρονος πατέρας και η 62χρονη μητέρα του. «Οι γονείς μου είχαν έρθει μαζί με φίλους από την πόλη της Γάζας», είπε στο Reuters. «Έμεναν όλοι μαζί και χάθηκαν σε μια στιγμή», συμπληρώνει.

Σε άλλη τοποθεσία που βομβαρδίστηκε, ο Τζαμίλ Αμπού Χούρι λέει πως με την εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών το Ισραήλ θέλησε να δείξει την περιφρόνησή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που την προηγούμενη εβδομάδα ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός. Φοβάται πως δεν θα αργήσει η χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπως απειλεί το Ισραήλ εδώ και εβδομάδες αψηφώντας τις εκκλήσεις των ΗΠΑ που προειδοποιούν για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής. «Οι βομβαρδισμοί έχουν ενταθεί, μας απειλούν με χερσαία επέμβαση και λένε ότι δόθηκε το πράσινο φως για την εισβολή στη Ράφα», λέει ο Χούρι και διερωτάται: «Πού είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ);». «Κοιτάξτε τα παιδιά μας. Πού να πάμε;», τονίζει απεγνωσμένος.

Σε ισραηλινό πλήγμα το απόγευμα στη Ράφα σκοτώθηκαν άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Στα δυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας, επτά άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε σπίτι, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περισσότεροι από 32.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και χιλιάδες άλλοι εκτιμάται πως είναι θαμμένοι στα ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

