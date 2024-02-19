Πυραυλική επίθεση δέχθηκε από τους Χούθι της Υεμένης πλοίο με ελληνική σημαία, αμερικανικής ιδιοκτησίας στον Κόλπο του Άντεν. Το πλοίο έχει 23 μέλη πλήρωμα, εκ των οποίων τα πέντε μέλη είναι Έλληνες.

Ο πύραυλος φαίνεται πως έσκασε κοντά στο πλοίο, και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ούτε φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν το εμπορικό πλοίο Rubymar στον κόλπο του Άντεν και τώρα το πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

Το πλοίο είναι βρετανικό και το πλήρωμά του ασφαλές, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι οι Χούθι κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone στη Χοντέιντα.

«Το πλοίο χτυπήθηκε πολύ, γεγονός που το ανάγκασε να σταματήσει εντελώς την πορεία του. Εξαιτίας της εκτεταμένης ζημιάς που υπέστη το πλοίο, τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί στον Κόλπο του Άντεν», τόνισε ο αξιωματούχος των Χούθι.

Πηγή: skai.gr

