Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ένα δυνατό χειροκρότημα αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου σήμερα το πρωί στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τις αξέχαστες ερμηνείες της στη σκηνή και την οθόνη.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών.

Στη μακρόχρονη, γόνιμη και δημιουργική πορεία της, κέρδισε με το πηγαίο ταλέντο της τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη τόσο των συναδέλφων της όσο και του κοινού. Ο θάνατός της αποτελεί μια σημαντική απώλεια για το ελληνικό θέατρο και την ελληνική τηλεόραση, τα οποία υπηρέτησε με αφοσίωση σε ολόκληρη τη ζωή της, τροφοδοτώντας τα με μοναδικές ερμηνείες αλλά και δυνατά κείμενα.

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στο κοιμητήριο του Ζωγράφου ήταν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Κάτια Δανδουλάκη και ο Σταμάτης Φασουλής. «Κανένας δεν μπορεί να περιγράψει τη μοναξιά που ζούμε» δήλωσε στους δημοσιογράφους η Κάτια Δανδουλάκη.

«Την αγαπώ πάρα πολύ, αποχαιρετάμε σήμερα μια μεγάλη κυρία της ελληνικής σκηνής. Η Άννα ήταν θεατράνθρωπος. Ζούσε, ανέπνεε και λάτρευε το θέατρο» δήλωσε ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας.

«Θα ευχόμουν να είναι γύρισμα, αλλά δεν είναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ήταν το "δυναμό" για την καριέρα τη δική μου και του Θανάση (Παπαθανασίου)» είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Ρέππας. Ενώ ο ηθοποιός και φίλος της, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είπε ότι «ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου έφυγε. Είναι μια μεγάλη απώλεια όχι μόνο για εμάς αλλά και για όλους τους Έλληνες».

Πάροντες στο τελευταίο αντίο ήταν, μεταξύ άλλων, οι Σταμάτης Φασουλής, Κάτια Δανδουλάκη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Κιμούλης, Διονύσης Τσακνής, Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου, Πέτρος Ζούλιας, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αντώνης Λουβάρος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Παντελής Καναράκης, Τζόυς Ευείδη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Παύλος Ορκόπουλος, Ελένη Καστάνη, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου, Ρήγας Αξελός κ.α.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και το ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου, το ΔΣ του Διονύσου-Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών, η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο δήμαρχος Ζωγράφου, το MEGA, ο Τάκης Ζαχαράτος, οι οικογένειες Μάρκου και Θύμιου Τάγαρη κ.α

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

