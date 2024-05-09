Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης 2024: Μια γιορτή για την Ευρώπη και τη Δημοκρατία

Στην Ευρώπη και τη Δημοκρατία, και ειδικότερα στα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι αφιερωμένη φέτος η Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου), με συζητήσεις και εκδηλώσεις εν όψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών, τις οποίες διοργανώνουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα την Κυριακή 12 Μαΐου, στην Αθήνα, στο Anassa City Events (12:30-18:00).

Οι επισκέπτες, μεταξύ άλλων, θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών οργανισμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), σε περίπτερα πρεσβειών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικών φορέων νεολαίας, κέντρων Europe DIRECT και ΜΚΟ και να παρευρεθούν στην εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων έργων στον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Πάνω απ' των Άστρων τη Σκηνή, οι έφηβοι ζωγραφίζουν τη Δημοκρατία» της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα συνομιλήσει με νέες και νέους σε εκδήλωση ανοιχτού διαλόγου, την οποία θα συντονίσει ο Γιώργος Πασπαράκης.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται εκδήλωση του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή σχολείων πρέσβεων του ΕΚ, με μια συζήτηση για τη «Δημοκρατία, την Πολιτειότητα και τη Δημοσίευση μέσω της πορείας της δημοσιογραφίας από το έντυπο ως το διαδίκτυο», με μαθητές και μαθήτριες που συνεργάστηκαν με τις Μαθητικές Εφημερίδες του «Βήματος της Κυριακής» για την ειδική έκδοση για την Ημέρα της Ευρώπης. Οι Μαθητικές Εφημερίδες του «Βήματος» έχουν βραβευθεί τιμητικά στο πλαίσιο των βραβείων Education Leaders Awards και έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν, επίσης, να ενημερωθούν για σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, για κρατικές υποτροφίες στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και για ευκαιρίες συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+, καθώς και για μια σειρά σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων από την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

για θέματα οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2011),

για θέματα υγείας από την Checkpoint, ΜΚΟ στον τομέα της προληπτικής ιατρικής για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, το έργο της οποίας έχει επαινεθεί μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2023),

για θέματα ισότητας και καταπολέμησης διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από το Athens Pride (Φεστιβάλ Περηφάνειας Αθήνας),

για δράσεις προστασίας της άγριας φύσης από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,

για δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ΜΚΟ «Ενάλεια» και

για δράσεις υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία από το ΕΛΕΠΑΠ (Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2021).

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με:

το διαδραστικό εργαστήρι με εθελοντές του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΟΔΕΘ/Together.eu «Γίνομαι ενεργός πολίτης!»

παιχνίδια γνώσεων, διαδραστικά εργαστήρια και επιδείξεις από το Εργαστήριο Ρομποτικής, Αυτομάτου Ελέγχου και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (RCCL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

επιδείξεις από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (EΠΙΣΕΥ/ICCS) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

δραστηριότητες διαμόρφωσης βιογραφικού από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων IRTEA,

το διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους «Η Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» και

με την ομάδα των «Γλωσσοναυτών» και τις δραστηριότητές τους.

Στον εορτασμό συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα και διαδραστικές δραστηριότητες η DG ECFIN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η DG HOME (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η DG REFORM (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης, τα Europe Direct Δήμου Πειραιά, Europe Direct Αττικής - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Europe Direct ELIAMEP, η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Τέλος, συμμετέχουν οι πρεσβείες των εξής Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβενία.

Οι παραγωγοί του PRIDE FM και η ομάδα κρουστών Bugarabu θα επιμεληθούν τη μουσική σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

