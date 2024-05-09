Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ: 6.500 παραλίες στο Mycoast.gov.gr

Για τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιοποίησης του κράτους μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Mycoast.gov.gr

Ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής με σχεδόν όλες οι παραλίες που νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο, όπου ο πολίτης – όταν εντοπίζει μία παρατυπία – μπορεί να κάνει αναφορά, ανώνυμη ή επώνυμη.

«Τώρα στην εφαρμογή υπάρχουν 6.500 παραλίες σε όλη τη χώρα και σταδιακά, θα μπουν άλλες 1000» δήλωσε ο υπουργός.

Ικανοποιητικά λειτουργεί και το MAIGOV με λειτουργίες Action Bot, η πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του Δημοσίου, με εξελιγμένες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.

Για παράδειγμα, ο ψηφιακός βοηθός θα εκδίδει στο εξής και ληξιαρχική πράξη γάμου.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παραγωγή ΑΙ στην Ελλάδα και ήδη υπάρχει το «Μελτέμι», το πρώτο ελληνικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης» είπε ο κύριος Παπαστεργίου.



