Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ, δήλωσε ο ΥΠΕΞ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ μέχρι να πάρει πίσω σχόλια όπου συνέκρινε τον πόλεμο εναντίον των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα με τη γενοκτονία των Εβραίων από τους ναζί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

"Δεν θα ξεχάσουμε ούτε θα συγχωρέσουμε. Είναι μια σοβαρή αντισημιτική επίθεση. Εξ ονόματός μου και εξ ονόματος των πολιτών του Ισραήλ -- πείτε στον πρόεδρο Λούλα πως είναι persona non grata [ανεπιθύμητος] στο Ισραήλ μέχρι να το πάρει πίσω", είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς στον πρεσβευτή της Βραζιλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Κατς.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Λούλα ότι υποβάθμισε το Ολοκαύτωμα και προσέβαλε τον εβραϊκό λαό σε σχόλια που έκανε κατά την 37η Σύνοδο Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα. Ο Κατς κάλεσε τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή στο μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ σήμερα για να τον επιπλήξει για τα σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.