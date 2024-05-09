Αυτά τα υπέροχα ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο και pesto είναι μια διασκεδαστική και γευστική ανανέωση σε ένα κλασικό σάντουιτς. Είναι ιδανικά για μεσημεριανό γεύμα στη δουλειά ή για πικνίκ.

Συστατικά

για 10 ρολάκια:

2 μεγάλες τορτίγιες από αλεύρι

¼ φλιτζάνι έτοιμο pest (55 γρ.)

1 φλιτζάνι ντοματίνια (200 γρ.), κομμένα στη μέση

225 γρ. κοτόπουλο, κομμένο σε κύβους

55 γρ. baby σπανάκι

4 φέτες τυρί προβολόνε, κομμένες στη μέση

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε τις τορτίγιες στο φούρνο μικροκυμάτων σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων, μέχρι να γίνουν εύκαμπτες. Έπειτα μεταφέρουμε σε καθαρή επιφάνεια εργασίας. Απλώνουμε το μισό πέστο σε κάθε τορτίγια. Μοιράζουμε τις ντομάτες, το κοτόπουλο, το σπανάκι και το προβολόνε στις τορτίγιες. Τυλίγουμε τις τορτίγιες σφιχτά σε πλαστική μεμβράνη και τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Τοποθετούμε 6 οδοντογλυφίδες σε απόσταση 2,5 cm μεταξύ τους στο περιτύλιγμα. Κόβουμε σε φέτες ανάμεσα στις οδοντογλυφίδες και σερβίρουμε.

