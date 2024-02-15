Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν απόψε Πέμπτη την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση εναντίον του φορτηγού πλοίου «Lycavitos» στον Κόλπο του Άντεν. Στην ενημέρωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών γίνεται λόγος για «βρετανικό πλοίο».

Το υπό σημαία Μπαρμπέιντος πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου διαχειρίζεται η Helikon Shipping Enterprises, η οποία έχει γραφεία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στη Νταλιάν της Κίνας. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ελληνόκτητο πλοίο και χαρακτήρισε «κατατοπιστικές» – χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες – τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας UKMTO.

Το απόγευμα η UKMTO ενημέρωσε πως έλαβε αναφορά για έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε πλοίο, περίπου 85 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν, προσθέτοντας ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές. Τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν, επιβεβαίωσε και η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey, η οποία ανέφερε μικρής έκτασης ζημιές που προκάλεσαν θραύσματα του πυραύλου.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κάνοντας λόγο για ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό.

