Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι στόχευσαν πλοία στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό

Στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν και πάλι δύο πλοία 

Χούθι

Στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν δύο πλοία το MSC DEGO και το MSC GINA, στον Κόλπο του Άντεν, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και drones, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρι σε τηλεοπτική ομιλία την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σάρι είπε ότι η ομάδα στόχευσε επίσης το MSC VITTORIA στον Ινδικό Ωκεανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Πλοία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark