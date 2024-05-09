Στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν δύο πλοία το MSC DEGO και το MSC GINA, στον Κόλπο του Άντεν, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και drones, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρι σε τηλεοπτική ομιλία την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σάρι είπε ότι η ομάδα στόχευσε επίσης το MSC VITTORIA στον Ινδικό Ωκεανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

