Στο στόχαστρο των Χούθι μπήκαν δύο πλοία το MSC DEGO και το MSC GINA, στον Κόλπο του Άντεν, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και drones, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρι σε τηλεοπτική ομιλία την Πέμπτη.
Σύμφωνα με το Reuters, ο Σάρι είπε ότι η ομάδα στόχευσε επίσης το MSC VITTORIA στον Ινδικό Ωκεανό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
