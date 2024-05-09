Taylor Swift: Ψυχολόγος υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια είναι αυτιστική

Η Τaylor Swift έχει αναμφίβολα αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία, γοητεύοντας τόσο τους θαυμαστές όσο και τους ειδικούς με το ταλέντο και την επιρροή της. Το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Taylor Swift Effect» έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών συζητήσεων, με τους αναλυτές να σημειώνουν τον αντίκτυπό του σε διάφορες πτυχές του πολιτισμού και του εμπορίου.

The psychologist also said Taylor Swift's music "would likely decrease" if she worked on her possible mental health issues. https://t.co/wF3KkdsIV5 May 8, 2024

Για παράδειγμα, το NFL γνώρισε σημαντική αύξηση της αξίας του εμπορικού σήματος, αποδίδοντας 122 εκατ. δολάρια στο «Taylor Swift Effect», όπως γράφει η «Marca». Επιπλέον, πολλοί αθλητικοί αναλυτές ανέφεραν ότι ακόμη και η σχέση της με τον Travis Kelce αύξησε τη δημοτικότητά του και έφερε επιπλέον χρήμα στο… «χρηματιστήριο Τaylor Swift».

Μια ψυχολόγος, η Δρ Kim Gillbee, εμβάθυνε στην επιρροή της Swift σε ένα άρθρο της με τίτλο: «Ο ολοκληρωτισμός της Taylor Swift - Οι 3 αμφιλεγόμενες γνώσεις για τη ''μαγεία'' της τραγουδίστριας». Η ανάλυσή της υποδεικνύει ότι τα τραγούδια της Swift, η δημόσια συμπεριφορά της και το ιστορικό των ραντεβού της μπορεί να δείχνουν ότι είναι «πιθανότατα αυτιστική». Αναγνωρίζοντας τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της εκτίμησής της, η ψυχολόγος υποστηρίζει ότι η καριέρα της τραγουδίστριας θα μπορούσε να επηρεαστεί από αυτά τα πιθανά ζητήματα.

Στο άρθρο της, η Δρ Gillbee τονίζει την απαράμιλλη επιρροή που ασκεί η Swift, υποδηλώνοντας ότι συμβατικοί όροι όπως «megastar» δεν επαρκούν για να αποτυπώσουν την επιρροή της. Ωστόσο, εκφράζει επίσης σκεπτικισμό σχετικά με τις αμφιλεγόμενες απόψεις και την προσωπικότητά της.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Δρ Gillbee, είναι πιθανό η Taylor Swift να ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, μια διάγνωση που η ίδια αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει οριστικά χωρίς κατάλληλη αξιολόγηση.

Από την κλινική εμπειρία της, η ψυχολόγος υποστηρίζει ότι τα τραγούδια και η συμπεριφορά της Swift ευθυγραμμίζονται με χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με τον αυτισμό, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Σημειώνει, επίσης, ότι η καλλιτέχνις χρησιμοποιεί τη μουσική ως άμυνα για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών της τραυμάτων, γεγονός που υποδηλώνει μια βαθύτερη σύνδεση με την ανθρώπινη εμπειρία.

Επιπλέον, η ψυχολόγος θίγει στο άρθρο της την υπερκινητικότητα και την υπερσυγκέντρωση της Swift, χαρακτηριστικά που θεωρεί ενδεικτικά της αδιάκοπης επιδίωξης της επιτυχίας της από νεαρή ηλικία. Η ίδια εξετάζει επίσης την τάση της Swift για «συγκάλυψη», μια συμπεριφορά κοινή μεταξύ των γυναικών στο φάσμα του αυτισμού. Παραθέτοντας στίχους από τα τραγούδια της Swift, «Blank Space» και «Mirrorball», η ψυχολόγος αναφέρει περιπτώσεις όπου η Swift αναφέρεται στην προσαρμοστικότητα και τη συμμόρφωση.

Τέλος, η ψυχολόγος διερευνά θέματα ευαλωτότητας και ναρκισσισμού στη μουσική της Swift, κάνοντας παραλληλισμούς με τη δική της έρευνα για τον κρυφό ναρκισσισμό. Αναλύει τους στίχους από το τραγούδι «Anti-Hero» της Swift, υποδηλώνοντας ότι αποκαλύπτουν υποβόσκουσες ανασφάλειες και την επιθυμία για επιβεβαίωση.

Εν κατακλείδι, η ανάλυση της προσφέρει μια πολύπλευρη προοπτική για την προσωπικότητα της Taylor Swift, αμφισβητώντας τις συμβατικές αντιλήψεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική επίδρασή της στη μουσική και τον πολιτισμό.

