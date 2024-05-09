Τα πρώτα του βήματα στην πολιτική κάνει ο 18χρονος γιος του Ντόνταλτ Τραμπ και της Μελάνια, Μπάρον. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Φλόριντα επέλεξε το βράδυ της Τετάρτης τον 18χρονο νεότερο γιο του πρώην προέδρου ως έναν από τους γενικούς αντιπροσώπους της πολιτείας στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων που έχει στα χέρια του το Politico.

Αξιωματούχος της εκστρατείας του Τραμπ είπε ότι ο Μπάρον «ενδιαφέρεται πολύ για την πολιτική διαδικασία του έθνους μας».

Το κρατικό κόμμα επέλεξε επίσης κι άλλα παιδιά από την οικογένεια Τραμπ ως αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έρικ Τραμπ ως πρόεδρο της αντιπροσωπείας.

Πάντως, ο ίδιος ο Μπάρον Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα σχέδιά του μετά την αποφοίτησή του φέτος.

Η Ιβάνκα Τραμπ είναι το μόνο από τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ που έχει μείνει εκτός πολιτικής αφότου εργάστηκε ως ανώτερη σύμβουλος στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Φλόριντα, Έβαν Πάουερ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τετάρτης με τους ηγέτες των αντιπροσωπειών, συμπεριλαμβανομένης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και συμμετέχει στην επιτροπή πλατφόρμας για το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε μια μεγάλη ομάδα ηγετών της βάσης, εκλεγμένων αξιωματούχων και μελών της οικογένειας Τραμπ που εργάζονται μαζί ως μέρος της αντιπροσωπείας της Φλόριντα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών του 2024», ανέφερε ο Πάουερ σε δήλωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ του οποίου η δίκη συνεχίζεται για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς προηγείται του προέδρου Τζο Μπάιντεν στη Φλόριντα στην τελευταία δημοσκόπηση για τις αμερικανικές εκλογές με περισσότερες από 10 μονάδες.

