Επαγρύπνηση και μέτρα προστασίας στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα συνέστησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης από σήμερα και για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Να μην βγουν έξω το διήμερο και εάν πρέπει να κυκλοφορήσουν να φοράνε μάσκα» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews.

Η σύσταση για μάσκα - και στην καλύτερη περίπτωση ενισχυμένη- αφορά στις ομάδες υψηλού κινδύνου με βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) κ.λ.π.

Επιπλέον, συνέστησε να αποφύγουν τους μακρινούς περιπάτους για απόψε ακόμη και όσοι δεν έχουν αναπνευστικά προβλήματα. «Παραμένουμε στο σπίτι μας και γυμναζόμαστε εκεί» είπε η κα Παγώνη.

Ακόμη συνέστησε στους γονείς να κρατήσουν στο σπίτι τα παιδιά με βρογχικό άσθμα και να μην τα πάνε σε παιδικές χαρές.

Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου συνέστησε «εάν έχουν δύσπνοια να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους γιατί υπάρχει πιθανότητα να γίνει αλλαγή της δοσολογίας των φαρμάκων».

«Ο κορωνοϊός υπάρχει, δεν τελειώσαμε»

«Ο κορωνοϊός υπάρχει, όπως και η γρίπη, όπως και οι άλλες ιώσεις», είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. «Είχαμε αρκετά περιστατικά και στα νοσοκομεία. Ήδη ο κόσμος δεν έχει αυτό τον πανικό, δεν έχει αυτό το φόβο που είχε η παλιά.

Ξέρει ότι είναι μια κατάσταση αντιμετωπίσιμη και αν χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο θα πάει στο νοσοκομείο και θα νοσηλευτεί και θα αντιμετωπιστεί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και τις παραλλαγές του κορωνοϊού ξέρουμε και τις έχουμε αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες ξέρουμε»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.