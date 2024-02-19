Ιταλία: 30 τραυματίες στην Πάρμα από καραμπόλα λόγω ομίχλης σε αυτοκινητόδρομο

Καραμπόλα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, εξαιτίας έντονης ομίχλης, στον αυτοκινητόδρομο A1, έξω από την πόλη Πάρμα της βόρειας Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 30 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Πάρμα.

Ελικόπτερα μετέφεραν άμεσα φιάλες αίματος στο σημείο του δυστυχήματος. Ο αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει και στο σημείο όπου σημειώθηκε η καραμπόλα έχουν σπεύσει πυροσβέστες, οχήματα των πρώτων βοηθειών, καραμπινιέροι και αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

