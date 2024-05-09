Αλιγάτορες, του Andrew Keatley στο Θέατρο Γκλόρια

Πιο επίκαιρο από ποτέ το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley Αλιγάτορες (Alligators), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Γκλόρια σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά. Ο καθηγητής Ντάνιελ Τέρνερ (Γεράσιμος Γεννατάς) φαίνεται να τα έχει όλα∙ μια δουλειά που υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και μια υπέροχη σύζυγο (Φαίη Ξυλά) που τον αγαπά και τον στηρίζει. Όλα ανατρέπονται όταν μια πρώην μαθήτριά του τον καταγγέλλει για σεξουαλική κακοποίηση. Ο σπόρος της αμφιβολίας φυτεύεται σε αυτόν τον, φαινομενικά, οικογενειακό παράδεισο.

Παραστάσεις: Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα. Τηλ.: 210 3600832

37ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Αθήνας στο Ωδείο Αθηνών

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας, για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, ανοίγει τις πύλες του στους χώρους του Ωδείου Αθηνών από τις 9 ως και τις 12 Μαΐου και υποδέχεται το φιλόμουσο κοινό με μερικούς από τους κορυφαίους διεθνώς μουσικούς της κιθαριστικής σκηνής. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μυθικό ντούο Sergio & Odair ASSAD και την εκπληκτική τραγουδίστρια και κιθαρίστα Badi ASSAD από τη Βραζιλία, τον κορυφαίο του φλαμένκο Grisha Goryachev από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Giuseppe Gibbonι (1ο βραβείο στον διαγωνισμό για βιολί “N.Paganini”-2021), ο οποίος εμφανίζεται μαζί με την κιθαρίστρια Carlotta Dalia από την Ιταλία, τους δεξιοτέχνες Silfredo Perez και Marco Tamayo από την Αυστρία και βέβαια τους Έλληνες σολίστ Μιχάλη Κονταξάκη, Θάνο Μήτσαλα, Κίμωνα Βιντηλαίο, Άκη Σιψά και Σάββα Τσέλιο. Μαζί τους εμφανίζεται το σύνολο Bit gia Bit και η Underground youth symphony orchestra σε διεύθυνση Κώστα Ηλιάδη.

9-12 Mαΐου 2024

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr.

Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β 17-19, Αθήνα

Αθανάσιος Μίχος – Home Figura X στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου» (Λασκαρίδου 120 και Φιλαρέτου, Καλλιθέα) παρουσιάζει την ατομική έκθεση του ζωγράφου Αθανάσιου Μίχου «HOME Figura X» που παρουσιάζεται από τις 8 έως 15 Μαΐου 2024. Τα έργα πού παρουσιάζονται στην έκθεση, ανήκουν σε συλλογή έργων με τίτλο “HOME figura X” και έχουν ως θέμα τους το ανθρώπινο σώμα, την κίνηση και την δυναμική πού μπορεί να δει ο θεατής, έργα επηρεασμένα από τα ρεύματα του ιμπρεσιονισμού και του κυβισμού, με κύρια χαρακτηριστικά τα έντονα χρώματα, τις μεγάλες φόρμες και την εικαστική αποτύπωση της άμεσης εντύπωσης που προκαλεί ένα θέμα ζωγραφικής.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 9 Μαΐου | 6μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 8 έως 15 Μαΐου 2024.

Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή : 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00.

Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου», Λασκαρίδου 120 & Φιλαρέτου, Καλλιθέα

