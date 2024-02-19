Tην απόφαση για την έναρξη της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα χαιρετίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Η Ευρώπη θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, συνεργαζόμενη με τους διεθνείς εταίρους μας», επισημαίνει.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι «πέρα από την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι ένα βήμα προς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στη θάλασσα για την προστασία των ευρωπαϊκών μας συμφερόντων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

