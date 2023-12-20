Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι απειλεί με επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

Ο ηγέτης του σιιτικού, υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος των Χούθι της Υεμένης, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα αρχίσει να εκτοξεύει πυραύλους κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον αναμιχθεί περισσότερο στις υποθέσεις της οργάνωσης του ή στοχοθετήσει την Υεμένη.

Ο αλ Χούθι προειδοποίησε επίσης άλλες χώρες να μην εμπλακούν σε ένα πολυεθνικό σχηματισμό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Τρίτη για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ.

Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν να αναμειγνύονται περισσότερο, οι Χούθι «δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα θέσουν στο στόχαστρο και τα πολεμικά αμερικανικά πλοία και τα συμφέροντά τους με πυραύλους», είπε ο αλ Χούθι, σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Λωρίδας της Γάζας.

