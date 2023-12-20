ΟΗΕ: Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ανακοίνωσε την άφιξη 750 τόνων επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη ότι έφθασε στη Γάζα αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει 750 τόνους επισιτιστικής βοήθειας, την πρώτη με προέλευση την Ιορδανία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κομβόι των 46 φορτηγών, που οργανώθηκε από το WFP και μια ιορδανική ανθρωπιστική ΜΚΟ, την JHCO, μεταφέρει 750 τόνους επισιτιστικής βοήθειας και χρειάστηκε «εβδομάδες συντονισμού με όλα τα μέρη», αναφέρει σε μια ανακοίνωση η υπηρεσία του ΟΗΕ. Διήλθε μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ.

«Η δημιουργία ενός διαδρόμου διά μέσου της Ιορδανίας θα αυξήσει τη ροή της βοήθειας (...) Αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη βοήθεια και να έχουμε περισσότερα φορτηγά στη διαδρομή», ανεφερε στην ανακοίνωση ο Σάμερ ΑμπντελΤζάμπερ, που εκπροσωπεί το WFP στην Παλαιστίνη.

«Είμαστε ευγνώμονες προς όλους όσοι κατέστησαν αυτό δυνατό. Πρόκειται για ένα υποσχόμενο στάδιο το οποίο, ελπίζουμε, θα μας επιτρέψει πιο σταθερή και μεγαλύτερη πρόσβαση προκειμένου να φθάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους στη Γάζα, πιο γρήγορα», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή την «προσωρινή» προώθηση της βοήθειας στη Γάζα διά μέσου του συνοριακού περάσματός του Κερέμ Σαλόμ, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο μια νέα διαδρομή προώθησης της βοήθειας έπειτα από εβδομάδες πίεσης.

«Η παράδοση τροφίμων από την Ιορδανία προς τη Γάζα διά μέσου του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ θα αυξήσει την ποσότητα και την ταχύτητα των παραδόσεων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό», καταλήγει το WFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

