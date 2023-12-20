Σε αναμονή ανοιχτά της Κύπρου το βρετανικό πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη ο υφυπουργός Εξωτερικών Άντριου Μίτσελ σημείωσε πως η βρετανική κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φτάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, «περιλαμβανομένης της επικέντρωσης ειδικά σε οποιεσδήποτε ευκαιρίες δια θαλάσσης».

Όπως συμπλήρωσε, το Lyme Bay είναι φορτωμένο με προμήθειες στην Κύπρο «και είναι έτοιμο να αποπλεύσει όταν μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι η βοήθεια αυτή μπορεί να γίνει δεκτή και να παραδοθεί».

Σε παράλληλη συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων ο έτερος υφυπουργός Εξωτερικών λόρδος Μπένιον δήλωσε: «Το RFA Lyme Bay είναι ανοιχτά της Κύπρου, έτοιμο να φύγει και θα απαιτήσει, όπως είπα, τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των πλευρών της σύρραξης ώστε να κάνει μία θαλάσσια απόβαση βοήθειας. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από αυτό».

Το πλοίο φόρτωσε την ανθρωπιστική βοήθεια των περίπου 80 τόνων που είχαν συγκεντρώσει στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα οι Βρετανοί, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό αξιοποιούν την πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης για έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα.

