Πολιτικό σοκ προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο το οποίο αποφάνθηκε χθες Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εξαιτίας των πράξεών του όταν έγινε η επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου 2021.

Τι σημαίνει ωστόσο η απόφαση αυτή για τις προεδρικές εκλογές; Μετά την απόφαση αυτή θα μπορέσει τελικά να είναι υποψήφιος;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια μετά την απόφαση. Όπως είπε θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να ακυρώσει την απόφαση, ξεκινώντας μια νέα δικαστική διαμάχη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κούρσα του 2024.

Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο πήρε την απόφαση αυτή;

Στην απόφασή του ανέφερε ότι βρήκε «σαφείς και πειστικές αποδείξεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ συμμετείχε στην εξέγερση» της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

«Η πλειοψηφία του δικαστηρίου κρίνει ότι ο Τραμπ αποκλείεται από το αξίωμα του προέδρου σύμφωνα με το Τμήμα 3 της 14ης Τροποποίησης», κατέληξε.

Το τμήμα 3 αποκλείει από το ομοσπονδιακό αξίωμα άτομα που συμμετέχουν σε «εξέγερση» κατά του Συντάγματος.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ενότητα 3 χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό ενός υποψήφιου για την προεδρία.

Η μακροσκελής απόφαση των 213 σελίδων ανέφερε ότι οι ενέργειες του κ. Τραμπ κατά την προετοιμασία μέχρι τις 6 Ιανουαρίου συνιστούσαν εξέγερση.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ακόμη υποψήφιος στις εκλογές του 2024;

Το ερώτημα είναι όμως: Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ακόμη υποψήφιος στις εκλογές του 2024; Η απάντηση είναι ναι. Αυτή η απόφαση ισχύει μόνο για το Κολοράντο, οπότε ο Τραμπ εξακολουθεί να μπορεί να είναι υποψήφιος σε άλλες προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών.

Είναι πολύ μπροστά από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του, επομένως μπορεί να κερδίσει την υποψηφιότητα του κόμματός και χωρίς να είναι υποψήφιος στο Κολοράντο.

Υπάρχουν ωστόσο, κι άλλες δεκάδες πολιτείες που έχουν στη διάθεσή τους παρόμοιες αγωγές κατά του Τραμπ που προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν για να απαγορεύσουν την υποψηφιότητά του. Εάν τελικά δεν είναι υποψήφιος σε μια από τις κρίσιμες πολιτείες όπου ο ίδιος και ο Μπάιντεν κονταροχτυπιούνται τότε θα μπορούσε να παίξει κρίσιμο ρόλο στην προεδρική κούρσα.

Τι θα συμβεί μετά;

Η εκστρατεία του Τραμπ έχει ήδη πει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εφόσον η ομάδα του ασκήσει έφεση έως τις 4 Ιανουαρίου, το όνομα του κ. Τραμπ θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο στο Κολοράντο, έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του.

Οι δικαστές θα πρέπει να εξετάσουν τα νομικά επιχειρήματα κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο, αλλά θα πρέπει να πιεστούν να λάβουν μια απόφαση πριν από τις προκριματικές εκλογές στις 5 Μαρτίου.

