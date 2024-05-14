«Ληστρικά» επιτόκια για όσους θέλουν να ρυθμίσουν οφειλές στην εφορία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επιτόκιο επιχειρηματικού δανείου καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος που θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του προς την εφορία.



Πιο συγκεκριμένα, φορολογούμενοι που μπήκαν στο taxis για να ρυθμίσουν τον ΕΝΦΙΑ, διαπίστωσαν με «πόνο ψυχής» ότι το επιτόκιο για τις 12 δόσεις βρίσκεται στο 6,68% ενώ για 24 ή 48 δόσεις στο 8,18%! Αρκεί να σημειωθεί ότι το μεσοσταθμικό επιτόκιο για ένα επιχειρηματικό δάνειο έως 250.000 ευρώ δεν έχει ξεπεράσει το 7,42% τα τελευταία 3 χρόνια.



Το Νοέμβριο του 2022 τα αντίστοιχα επιτόκια για τη ρύθμιση οφειλών ήταν 4,37% για τις 12 δόσεις και 5,87% για τις 24 ή 48 δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα χρέος 2.000 ευρώ που πρέπει να ρυθμιστεί σε 24 δόσεις η επιβάρυνση από τους τόκους είναι 46 ευρώ. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται μικρή, όμως, αν ο φορολογούμενος είχε τα απαραίτητα χρήματα, θα πλήρωνε εμπρόθεσμα τον φόρο και δεν θα ήθελε να ρυθμίσει.



Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;



Το επιτόκιο που επιβαρύνει κάθε ρύθμιση είναι κυμαινόμενο και προκύπτει σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο από το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτό προστίθενται 0,25 μονάδες αν πρόκειται για ρύθμιση 12 δόσεων και 1,5 μονάδες αν πρόκειται για ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων.

Και φυσικά όπως όλα τα επιτόκια επηρεάζεται από τις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα βασικά της επιτόκια. Επιτόκια που ήταν αρνητικά έως τον Ιούνιο του 2022 και πλέον βρίσκονται στο 4% και 4,5% για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης.



Όλο αυτό το διάστημα των αλλεπάλληλων αυξήσεων στις οποίες προέβη η ΕΚΤ, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε κάποιο μέτρο προστασίας των φορολογουμένων με αποτέλεσμα τα επιτόκια να εκτοξευθούν προκαλώντας τον εκνευρισμό, τουλάχιστον, των φορολογουμένων.



Μια στάση που προκαλεί ερωτηματικά διότι ήταν οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών που «έσπρωξαν» τις τράπεζες να παγώσουν τα επιτόκια των ενήμερων στεγαστικών δανείων.

Είναι οι υπουργοί οικονομικών – πρώτα ο Χρήστος Σταϊκούρας και τώρα ο Κωστής Χατζηδάκης – που πιέζουν τις τράπεζες να μειώσουν γενικά τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων.

Τα ερωτηματικά πολλαπλασιάζονται από τη στιγμή που το υπουργείο εργασίας με 2 διαδοχικές αποφάσεις από το Σεπτέμβριο του 2022 έχει «λύσει» το ζήτημα, παγώνοντας τα επιτόκια στο 5,5% μέχρι το 2025 για τις ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ. Τη μία από αυτές μάλιστα την έχει υπογράψει ο τωρινός Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης!



Κάπως έτσι εμφανίζεται μια κατάσταση 2 μέτρων και 2 σταθμών με αδικημένους φυσικά αυτούς που χρωστούν στην ΑΑΔΕ.

Πέρα όμως από τους λόγους «εμφάνισης» και κοινών κανόνων παντού, υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που «φωνάζει» για πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο λόγος έχει να κάνει με τον νέο, τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών θα «προκαλέσει» αύξηση φόρου 1.444 ευρώ κατά μέσο όρο σε 473.000 φορολογούμενους πολλοί από τους οποίους ενδεχομένως θα θελήσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.



Για να είμαστε πάντως «δίκαιοι» το υπουργείο Οικονομικών, από το Νοέμβριο του 2022 όταν και το πρόβλημα είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις έσπευσε να «παγώσει» το επιτόκιο των αρρύθμιστων οφειλών στο 8,75% πρώτα με απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα και στη συνέχεια του Κωστή Χατζηδάκη.



Η μισή δουλειά έγινε, τώρα χρειάζεται να γίνει και η άλλη μισή

