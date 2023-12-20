Υεμένη: ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ καταδικάζουν τις επιθέσεις των Χούθι στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης, εξέδωσαν κοινή δήλωση την Τρίτη καταδικάζοντας την "ανάμιξη των Χούθι στα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας" εν μέσω των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

"Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ενθαρρύνουν περαιτέρω όλα τα κράτη να απόσχουν από τη διευκόλυνση ή την ενθάρρυνση των Χούθι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες πλήττουν πολλές χώρες, πέρα από τις σημαίες που φέρουν τα πλοία αυτά", αναφέρουν οι υπογράφοντες στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

