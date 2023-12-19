Χούθι: Στόχος τα πλοία των χωρών που θα ενεργήσουν εναντίον μας

Υψηλόβαθμο στέλεχος των ανταρτών Χούθι δήλωσε σήμερα ότι "οποιαδήποτε χώρα" ενεργήσει εναντίον τους θα δει τα πλοία της να στοχοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, την επομένη της συγκρότησης από την Ουάσινγκτον πολυεθνικής δύναμης προστασίας της ναυσιπλοΐας.

"Κάθε χώρα που δρα εναντίον μας θα δει τα πλοία της να στοχοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα", δήλωσε ο Μοχάμεντ 'Αλι αλ-Χούθι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο αλ-'Αλαμ, το αραβόφωνο δίκτυο της επίσημης τηλεόρασης στο Ιράν.

Νωρίτερα, σήμερα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι «ακόμα κι αν η Αμερική καταφέρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ολόκληρο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μας δεν θα σταματήσουν (...) όποιες κι αν είναι οι θυσίες που αυτό θα μας κοστίσει».

Ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι αγκυροβολημένα στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλα έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης καθώς προσαρμόζουν τις διαδρομές και τις τιμές ως απάντηση στις θαλάσσιες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στον κύριο εμπορικό δρόμο Ανατολής-Δύσης.

