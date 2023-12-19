Οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι μπορεί να προχωρούν σε θαλάσσια επιχείρηση περίπου ανά 12 ώρες.

Η οργάνωση έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα κατά ξένων πλοίων ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη, και ίσως να μην περάσουν 12 ώρες χωρίς επιχείρηση», ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Αμπντεσαλάμ στο τηλεοπτικό σταθμό al Jazeera.

«Απειλή» για το παγκόσμιο εμπόριο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν καταδίκασε τις «άνευ προηγουμένου» επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, λέγοντας ότι αποτελούν «απειλή» για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Ο Όστιν καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου εμπορίου, χαρακτηρίζοντάς τις πρωτόγνωρες και απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις απειλούν το ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου του Πενταγώνου, υποστράτηγος Πατ Ράιντερ σε ανακοίνωση.

Επιδεινώνεται η ασφάλεια

Η Βρετανία προειδοποίησε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα επιδεινώνεται και ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones είναι αυξημένη απειλή, ενώ συμφώνησε αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού να ενταχθεί στην υπό τις ΗΠΑ επιχείρηση για την προστασία του εμπορίου στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι συστήνουν ειδική ομάδα με πλοία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, που είναι βασικοί εμπορικοί δίοδοι, για να προστατευθεί η ναυσιπλοΐα από τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το HMS Diamond, που κατέρριψε ύποπτο drone στην Ερυθρά Θάλασσα το Σάββατο, θα ενταχθεί στην υπό τις ΗΠΑ διεθνή ειδική ομάδα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένα επίπεδα απειλής.

«Αυτές οι παράνομες επιθέσεις είναι μια απαράδεκτη απειλή στην παγκόσμια οικονομία υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και απειλούν να οδηγήσουν σε αύξηση τις τιμές των καυσίμων», ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς σε ανακοίνωση. «Είναι ένα διεθνές πρόβλημα που απαιτεί μια διεθνή λύση».

Η Βρετανία δήλωσε ότι εκτός από το HMS Diamond, η ειδική ομάδα περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ενώ ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται στην περιοχή.

Ιταλική φρεγάτα

Το ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα αποστείλει μια από τις φρεγάτες του να συνδράμει στην προστασία της θαλάσσιας οδού της Ερυθράς Θάλασσας απέναντι σε επιθέσεις των Χούθι, δήλωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

«Η Ιταλία θα κάνει αυτό που της αναλογεί, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατική αποσταθεροποιητική δραστηριότητα των Χούθι», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο.

Συμμετοχή της Ισπανίας

Η Ισπανία τόνισε σήμερα ότι η συμμετοχή της στον στρατιωτικό συνασπισμό στην Ερυθρά Θάλασσα για την αποτροπή των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία θα γίνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όχι με μονομερή τρόπο.

«Η Ισπανία βασίζει τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια δεν θα συμμετάσχει μονομερώς» σε αυτή την επιχείρηση, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.