Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον καίριων θέσεων των Χούθι, αφότου έπληξαν την προηγούμενη ημέρα περίπου 30 θέσεις των Χούθι εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, στο στόχαστρο βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σανάα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στην πόλη Χοντέιντα.

Καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Tomahawk εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

Επιθέσεις και απειλές εκατέρωθεν

Στο πλαίσιο του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η ένταση οξύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ερυθρά Θάλασσα με επιθέσεις των ανταρτών Χούθι να θέτουν στο στόχαστρο τις θαλάσσιες μεταφορές σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίς χθες, Παρασκευή, το πρωί αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές της Υεμένης, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Σαναά, προκαλώντας φόβους για μια περιφερειακή διάχυση του πολέμου στη Γάζα που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε τους αντάρτες Χούθι και με άλλα πλήγματα σε θέσεις τους αν αυτοί δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες Χούθι απείλησαν με αντίποινα στα χθεσινά πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη, λέγοντας πως τα συμφέροντα των δύο χωρών θεωρούνται πλέον "νόμιμοι στόχοι".

Μετά τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα της Παρασκευής, οι Χούθι εκτόξευσαν "τουλάχιστον έναν πύραυλο", ο οποίος δεν έπληξε ωστόσο κανένα πλοίο, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός πριν από τα πλήγματα που έγιναν σήμερα τα ξημερώματα με πυραύλους Tomahawk, που εξαπολύθηκαν από το αντιτορπιλικό USS Carney.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε προηγουμένως καλέσει "όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν μια κλιμάκωση (...) προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο σύνολο της περιοχής", σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

