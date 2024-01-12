Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα πως όλα τα αμερικανικά και τα βρετανικά συμφέροντα αποτελούν πλέον «θεμιτούς στόχους» για τους μαχητές τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμμαχοί τους εξαπέλυσαν μαζικά πλήγματα εναντίον τους.

«Όλα τα αμερικανικά και τα βρετανικά συμφέροντα έχουν γίνει θεμιτοί στόχοι για τις Υεμενικές Ένοπλες Δυνάμεις σε απάντηση για την (...) επίθεσή τους στη δημοκρατία της Υεμένης», ανακοινώθηκε από το κυβερνών Ανώτερο Πολιτικό Συμβούλιο των ανταρτών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA που ελέγχεται από τους Χούθι.

Το Συμβούλιο ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας πως η αμερικανοβρετανική επίθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η επίθεση υποστηρίχθηκε από την Ολλανδία, τον Καναδά, το Μπαχρέιν και την Αυστραλία.

«Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί δεν θα πρέπει να πιστέψουν πως θα ξεφύγουν από την τιμωρία των γενναίων ενόπλων δυνάμεών μας. Η χαρά του επιτιθέμενου δεν θα κρατήσει για πολύ», πρόσθεσε το Πολιτικό Συμβούλιο στη δήλωση που εξέδωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

