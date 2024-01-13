Ο Γάλλος υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί θα δεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του Ρουστέμ Ουμέροφ στο Παρίσι στις 18 Ιανουαρίου για μια συνάντηση που θα εστιάσει στο πυροβολικό, του οποίου την ενίσχυση ζητεί το Κίεβο για να αμυνθεί κατά της Ρωσίας.

Είχε προηγηθεί το ταξίδι του Γάλλου υπουργού στο Κίεβο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να ανοίξουν τη Διάσκεψη έναρξης του "Συνασπισμού Πυροβολικού", μια από τις θεματικές ομάδες εργασίας της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG), υπό την αιγίδα της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. "Στόχος είναι να ενώσει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων χωρών για να βοηθήσει – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – την Ουκρανία να διαθέτει μια δύναμη πυροβολικού προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αντεπίθεσης και του αυριανού στρατού της", διευκρίνισε το υπουργείο.

Οι δύο υπουργοί αναμένεται επίσης "να επισκεφθούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να συναντήσουν γαλλικούς βιομηχανικούς ομίλους" προκειμένου να συζητήσουν για την οικονομία του πολέμου και την αντεπίθεση.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το Παρίσι προσπαθεί να δείξει την αμέριστη υποστήριξή του στο Κίεβο, του οποίου η στρατιωτική αντεπίθεση δεν έχει φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το μέτωπο έχει σχεδόν παγώσει εδώ και πολλούς μήνες, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση μιας ακόμη μακράς σύγκρουσης, σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 22 Ιανουαρίου, μετά την προηγούμενη επίσκεψή του τον Νοέμβριο εκεί και ένα ταξίδι στα τέλη Δεκεμβρίου στην Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Οι πολιτικές συνομιλίες του θα επικεντρωθούν στην "απελευθέρωση των Γάλλων ομήρων και αγνοουμένων" και στις "προσπάθειες να αποτραπεί μια περιφερειακή κλιμάκωση, κυρίως στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

