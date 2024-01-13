Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τρεις παλαιστίνιους μαχητές που εξαπέλυσαν επίθεση σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF)

Οι τρεις Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών που εκτελούσαν περιπολία στον εβραϊκό οικισμό Αντόρα και οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ανταπέδωσαν τα πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι επιτιθέμενοι είχαν επίσης στην κατοχή τους τσεκούρια, μαχαίρια και εμπρηστικούς μηχανισμούς, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ένας 34χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Την ευθύνη για την επίθεση στον εβραϊκό οικισμό ανέλαβε η Ταξιαρχία Χαλίλ αλ Ραχμάν, παρακλάδι των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα. Οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα θεωρούνται προσκείμενες στη Φάταχ, την παράταξη του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η οποία κυριαρχεί στη Δυτική Όχθη.

Στην ανακοίνωση με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η Ταξιαρχία Χαλίλ αλ Ραχμάν απειλεί με περαιτέρω επιθέσεις εναντίον εβραϊκών οικισμών.

Οι εντάσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν κλιμακωθεί μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

