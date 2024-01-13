Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε δύο εταιρίες θαλασσίων μεταφορών για την οικονομική τους υποστήριξη στους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, και ενώ η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο πραγματοποίησαν τη χθεσινή νύχτα πλήγματα στην Υεμένη.

Οι εταιρίες αυτές, Cielo Maritime που έχει την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ, και Global Tech Marine Services των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρουν "ιρανικά προϊόντα για λογαριασμό" των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

"Τα έσοδα από την πώληση πρώτων υλών υποστηρίζουν τους Χούθι και τις επιθέσεις τους κατά των διεθνών θαλασσίων μεταφορών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν", προστίθεται.

Τέσσερα πλοία, τα οποία ανήκουν ή διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες εταιρίες, βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα κατά των παράνομων ιρανικών οικονομικών δικτύων που χρηματοδοτούν τους Χούθι και διευκολύνουν τις επιθέσεις τους", φέρεται να δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών Μπράιαν Νέλσον.

"Μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, θα λάβουμε όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να βάλουμε τέλος στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες των Χούθι και τις απειλές τους για το παγκόσμιο εμπόριο", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.