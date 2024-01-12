Οι ένοπλοι αντάρτες Χούθι (Houthi) της Υεμένης δρουν στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, κυρίως «υποστηρικτικά» στις μεγαλύτερες ένοπλες οργανώσεις.

Μετά τον πόλεμο στη Γάζα ήρθαν στο προσκήνιο, λόγω κυρίως των επιθέσεων που εξαπολύουν στα εμπορικά πλοία χωρών συμμάχων του Ισραήλ, που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι έχουν μια δύναμη περίπου 100.000 μαχητών και δρουν στην Υεμένη και τη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

Ποιοι είναι οι Χούθι

Οι Χούθι στα αραβικά ονομάζονται Ανσάρ Αλλάχ (Υποστηρικτές του Θεού) και είναι σιίτες της σέκτας Ζαϊντίγια, οι πιστοί της οποίας αποτελούν το 35-40% των Μουσουλμάνων στην Υεμένη.

Η ομάδα αντλεί την ονομασία της από τον Χουσεΐν Μπαντρεντίν αλ-Χούθι, ο οποίος ξεκίνησε επανάσταση στην Υεμένη το 2004 και σκοτώθηκε από τις Ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ήδη από τότε, οι Χούθι φέρεται ότι λάμβαναν σημαντική υποστήριξη από το Ιράν με τη μορφή όπλων, χρημάτων και εκπαίδευσης.

Καθοδηγούμενοι από τον Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, πέτυχαν στο πραξικόπημα του 2014-2015 να αποκτήσουν τον έλεγχο σημαντικών εδαφών, της πρωτεύουσας Σαναά και του κοινοβουλίου.

Οι Ζαϊντί σιίτες επί του παρόντος είναι η κυρίαρχη πολιτική και ένοπλη δύναμη της Υεμένης, μετά την Επανάσταση των Χούτι κατά της σουνιτικής κυβέρνησης.

Διοίκηση

Οι Χούθι ασκούν de facto έλεγχο στο μεγαλύτερο τμήμα της βόρειας Υεμένης η οποία ενώθηκε με την νότια Υεμένη το 1990.

