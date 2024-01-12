Οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που δεσμεύθηκαν να απαντήσουν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον θέσεών τους ΗΠΑ και Βρετανία στη διάρκεια της νύκτας, έχουν αναπτύξει τις στρατιωτικές τους ικανότητες και πλέον στο οπλοστάσιό τους περιλαμβάνονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρουζ, όπως και drones.

Λέγοντας ότι ενεργούν “σε αλληλεγγύη” με τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζεται ασταμάτητα από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα επισημαίνοντας ότι στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ.

Επειτα από προειδοποιήσεις, οι ΗΠΑ και η Βρετανία έπληξαν στρατιωτικές θέσεις των Χούθι, προσπαθώντας να τους εμποδίσουν να απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι αντάρτες, που στηρίζονται από το Ιράν, έχουν ενισχύσει τις στρατιωτικές τους ικανότητες από το 2014, όταν άρχισαν να καταλαμβάνουν μεγάλες περιοχές της Υεμένης, και πλέον διαθέτουν πυραύλους και drones που εν μέρει είναι κατασκευασμένα από ιρανικά υλικά ή εξαρτήματα.

Βαλλιστικοί πύραυλοι

Στο οπλοστάσιο των Χούθι περιλαμβάνονται πύραυλοι Typhoon, μια τροποποιημένη εκδοχή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων Qadr, με βεληνεκές 1.600 με 1.900 χιλιόμετρα, εξηγεί ο Φαμπιάν Χινζ ειδικός εξοπλισμών στο International Institute for Strategic Studies.

“Δεν είναι καθόλου ακριβείας, τουλάχιστον οι εκδοχές που έχουν παρουσιάσει, αλλά μπορούν να πλήξουν το Ιράν”, προσθέτει.

Σε δοκιμές που πραγματοποίησε το 2016 το Ιράν οι πύραυλοι αυτοί έπληξαν στόχους σε απόσταση 1.400 χιλιομέτρων.

Ο Μοχάμεντ Αλμπάσα, ειδικός στον όμιλο Navanti με έδρα κοντά στην Ουάσινγκτον, διευκρίνισε ότι οι αντάρτες παρουσίασαν τους Typhonn λίγες μόνο εβδομάδες πριν την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Πύραυλοι κρουζ

Οι αντάρτες στην Υεμένη, που ελέγχουν μεγάλο μέρος στο βόρειο τμήμα της χώρας, διαθέτουν επίσης τροποποιημένες εκδοχές των ιρανικών πυραύλων κρουζ Qods, σύμφωνα με τον Χινζ.

Αυτοί έχουν βεληνεκές περίπου 1.650 χιλιόμετρα.

Το 2022 οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι οι Qods τους έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 1.126 χιλιόμετρα βόρεια της Υεμένης. Οι πύραυλοι αυτοί είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους Χούθι σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.



Εμιράτα και Σαουδική Αραβία είναι μέλη του στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης έναντι των Χούθι από το 2015.

Drones

Η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ κατηγορούν τακτικά το Ιράν ότι προσφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό στους Χούθι, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Οι αντάρτες δηλώνουν ότι κατασκευάζουν μόνοι τους drones, για τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, χρησιμοποιούν ιρανικά εξαρτήματα τα οποία εισάγουν παρανόμως.



Εξάλλου οι Χούθι διαθέτουν επιθετικά drones Shahid -136 βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων, τα οποία χρησιμοποιεί και η Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, υπογραμμίζει ο Φαμπιάν Χινζ.

Το οπλοστάσιό τους περιλαμβάνει τα Samad-3, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικά βάρους 18 κιλών και έχουν βεληνεκές περίπου 1.600 χιλιόμετρα. Με αυτά τα drones έχουν ήδη στοχοθετήσει τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ειδικούς.

Τα drones αυτά, τα οποία οδηγούνται από GPS, “πετούν αυτόνομα ακολουθώντας τη διαδρομή που τους έχει οριστεί” προς τον στόχο τους, είχε αναφέρει το 2020 το Center for Strategic and International Studies.



