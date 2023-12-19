Στη σκιά της απειλής των Χούθι, η διεθνής κοινότητα τίθεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς μέσω του μπλόκου των σιιτών ανταρτών στο εμπόριο διακυβεύεται η παγκόσμια οικονομία.

Με την κωδική ονομασία «Φρουροί Ευημερίας» 10 χώρες, με πρωτοβουλία ΗΠΑ, συγκροτούν μια στρατιωτική συμμαχία για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά θάλασσα μετά το μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες της Υεμένης που στηρίζει η Τεχεράνη.

Ήδη πετρελαϊκοί κολοσσοί και ναυτιλιακές εταιρίες «παγώνουν» τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ντόμινο εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Με την ειδική επιχείρηση οι δυτικές χώρες θέλουν να επιδείξουν την ισχύ τους στους Χούθι, με τις ΗΠΑ να μιλούν για «σκληρή διεθνή απάντηση» δια του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Η επιχείρηση ενώνει πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μπαχρέιν, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Νορβηγία, τις Σεϋχέλλες και την Ισπανία.

Σημειώνεται ότι οι επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία από το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ είναι πλέον καθημερινές, με αποτέλεσμα ναυτιλιακοί κολοσσοί και η πετρελαϊκή εταιρεία ΒΡ να εγκαταλείπουν τη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διακινείται το 9% του πετρελαίου παγκοσμίως και το 12% του παγκόσμιου εμπορίου...

Τα εν λόγω πλοία θα κάνουν πλέον το γύρο σχεδόν όλης της Αφρικής. Αυτό σε αριθμούς, μεταφράζεται σε περίπου 3.500 επιπλέον ναυτικά μίλια και σε χρόνο σημαίνει 9 με 12 ημέρες περισσότερες. Τα πλοία θα καταναλώνουν, επίσης περίπου 1000 τόνους καυσίμου παραπάνω...

Η μετατροπή της Ερυθράς Θάλασσας σε απαγορευμένη ζώνη, θα μπορούσε να φέρει αύξηση τιμών του πετρελαίου και των μεταφερόμενων προϊόντων αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις...

Ακόμη κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινητοποιήσουν ολόκληρο τον κόσμο, οι επιθέσεις δεν θα σταματήσουν, απειλούν οι φιλοϊρανοί αντάρτες...

Απειλές από τους Χούθι: "Στόχος τα πλοία των χωρών που θα ενεργήσουν εναντίον μας"

Υψηλόβαθμο στέλεχος των ανταρτών Χούθι δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι "οποιαδήποτε χώρα" ενεργήσει εναντίον τους θα δει τα πλοία της να στοχοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, την επομένη της συγκρότησης από την Ουάσινγκτον πολυεθνικής δύναμης προστασίας της ναυσιπλοΐας.

"Κάθε χώρα που δρα εναντίον μας θα δει τα πλοία της να στοχοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα", δήλωσε ο Μοχάμεντ 'Αλι αλ-Χούθι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο αλ-'Αλαμ, το αραβόφωνο δίκτυο της επίσημης τηλεόρασης στο Ιράν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νωρίτερα, σήμερα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι «ακόμα κι αν η Αμερική καταφέρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ολόκληρο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μας δεν θα σταματήσουν (...) όποιες κι αν είναι οι θυσίες που αυτό θα μας κοστίσει».

Ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι αγκυροβολημένα στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλα έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης καθώς προσαρμόζουν τις διαδρομές και τις τιμές ως απάντηση στις θαλάσσιες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στον κύριο εμπορικό δρόμο Ανατολής-Δύσης.

Επείγον σήμα στα ελληνικά πλοία που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα

Επείγον σήμα εξέδωσε εξάλλου το περασμένο Σάββατο και η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Λιμενικού συστήνοντας στα υπό ελληνική σημαία ή ελληνικών συμφερόντων πλοία που κινούνται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή, επείγουσα ειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια της κλιμάκωσης επιθετικών ενεργειών κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή.



Η αρμόδια διεύθυνση του Λιμενικού στο σήμα της που κοινοποίησε στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας συστήνει ακόμα στα πλοία να πραγματοποιούν κατά το δυνατό, νυκτερινό διάπλου της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.



ΣΚΑΪ - Καθημερινή - ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.