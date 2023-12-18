Οι Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον δύο πλοίων με drones επιφανείας, στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρι σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην πλατφόρμα Χ.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι τα δύο πλοία είναι το Swan Atlantic και το MSC Clara, πρόσθεσε ο εκπρόσωπός τους.

Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Evergreen ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά να δέχεται ισραηλινά φορτία με άμεση ισχύ, και έδωσε οδηγίες στα πλοία της να αναστείλουν τον πλου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι νεοτέρας.

Η Evergreen διευκρίνισε ότι τα σκάφη με τοπικές υπηρεσίες σε λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα πλεύσουν σε "κοντινά ασφαλή ύδατα" και θα περιμένουν για νέες ενημερώσεις, ενώ τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είναι προγραμματισμένο να περάσουν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας θα αλλάξουν ρότα, γύρω από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους προς τους προορισμούς τους.

Παράλληλα, ο βρετανικός κολοσσός υδρογονανθράκων BP ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει κάθε μεταφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών μεγάλων διεθνών εταιριών θαλάσσιων μεταφορών την Παρασκευή και το Σάββατο, ύστερα από επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.