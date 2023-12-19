Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Οντάριο του Καναδά.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Κάλεντον, όπου ένα SUV συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδος). Σώοι βγήκαν από το σχολικό λεωφορείο ο οδηγός και ένας μαθητής.

Στο SUV επέβαιναν συνολικά πέντε άνθρωποι. Ένας εξ αυτών βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά τη σύγκρουση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου ένας 20χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.