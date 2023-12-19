Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα, Τρίτη κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης με την «αλαζονική» Ρωσία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός στρατός στο μέτωπο και την εντεινόμενη πίεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Σήμερα, δεν είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάποιο αίτημα εκ μέρους της Ρωσίας. Δεν το βλέπω στις πράξεις τους. Βλέπω μόνο αλαζονεία και θάνατο στη ρητορική τους», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Ζελένσκι παρατήρησε ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων συνεχίζονται, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς εξαιτίας συγκεκριμένων λόγων από τη ρωσική πλευρά και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα αυξηθούν.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα περί ρήξης του με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι επειδή η πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού δεν οδήγησε στην ανάκτηση σημαντικών εδαφών, ο Ζελένσκι τα απέρριψε, σημειώνοντας ότι έχει «σχέση συνεργασίας» με τον στρατηγό. Περιέγραψε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως «μια πολυσύνθετη ιστορία» στην οποία εμπλέκεται συλλογικά όλη η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας και υποστήριξε ότι η θερινή αντεπίθεση «ήταν δύσκολη στα νότια» επειδή «όλοι συζητούσαν ποια είναι τα σχέδιά μας».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η χώρα του σκοπεύει να κατασκευάσει ένα εκατομμύριο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός του 2024. Η Ουκρανία προσπαθεί να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

