Ποιοι είναι Χούθι και γιατί επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα;

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης γίνονται ο φόβος και ο τρόμος για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας απειλώντας με νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιθέσεις και οι απειλές της ανάγκασαν μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου να αναστείλουν τη διαμετακόμιση μέσω ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους του κόσμου, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Ποιοι είναι όμως οι Χούθι και γιατί εμπλέκονται στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας;

Ποιοι είναι οι Χούθι;

Το κίνημα των Χούθι, γνωστό και ως Ansarallah (Υποστηρικτές του Θεού), είναι η μία πλευρά του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη που μαίνεται εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, όταν ο ηγέτης του, Χουσείν αλ Χούθι, ξεκίνησε το «Believing Youth», ένα θρησκευτικό κίνημα για την αναβίωση ενός αιωνόβιου τμήματος του σιιτικού Ισλάμ που ονομάζεται Ζαϊντισμός.

Οι Ζαϊντί κυβέρνησαν την Υεμένη για αιώνες, αλλά περιθωριοποιήθηκαν υπό το σουνιτικό καθεστώς που ανέβηκε στην εξουσία μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1962. Το κίνημα του Αλ Χούθι ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει τους Ζαϊντί και να αντισταθεί στον ριζοσπαστικό σουνισμό, ιδιαίτερα στις ιδέες των Ουαχαμπιτών από τη Σαουδική Αραβία. Οι στενότεροι οπαδοί του έγιναν γνωστοί ως Χούθι.

Πώς απέκτησαν την εξουσία;

Ο Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ, ο πρώτος πρόεδρος της Υεμένης μετά την ενοποίηση της Βόρειας και της Νότιας Υεμένης το 1990, υποστήριξε αρχικά το «Believing Youth». Αλλά καθώς η δημοτικότητα του κινήματος μεγάλωνε και η αντικυβερνητική ρητορική οξύνθηκε, έγινε απειλή για τον Σάλεχ. Τα πράγματα έφτασαν στο αποκορύφωμα το 2003, όταν ο Σάλεχ υποστήριξε την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, στην οποία πολλοί Υεμενίτες αντιτάχθηκαν.

Για τον αλ Χούθι, το ρήγμα ήταν μια ευκαιρία. Εκμεταλλευόμενος τη δημόσια οργή, οργάνωσε μαζικές διαδηλώσεις. Μετά από μήνες αναταραχής, ο Σάλεχ εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του.

Ο Αλ Χούθι σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 από τις δυνάμεις της Υεμένης, αλλά το κίνημά του συνεχίστηκε. Η στρατιωτική πτέρυγα των Χούθι μεγάλωσε καθώς περισσότεροι μαχητές εντάχθηκαν. Ενθαρρυμένοι από τις πρώτες διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011, πήραν τον έλεγχο της βόρειας επαρχίας Saada και ζήτησαν τον τερματισμό του καθεστώτος Saleh.

Πόσο ισχυροί είναι οι Χούθι;

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως οι Χούθι βελτιώνουν συνεχώς τον εξοπλισμό τους. Αρχικά, τα εγχώρια όπλα των Χούθι συναρμολογήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ιρανικά εξαρτήματα που μεταφέρθηκαν λαθραία στην Υεμένη σε κομμάτια, δήλωσε στο CNN ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Αλλά έχουν κάνει προοδευτικές τροποποιήσεις που έχουν προσθέσει μεγάλες συνολικές βελτιώσεις, είπε ο αξιωματούχος. Σε μια νέα εξέλιξη, οι Χούθι χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς κατά του Ισραήλ, εκτοξεύοντας ένα σωρό βλημάτων στη νότια περιοχή του Ισραήλ, Eilat στις αρχές Δεκεμβρίου, το οποίο το Ισραήλ είπε ότι αναχαίτισε.

Ενώ οι Χούθι μπορεί να μην είναι σε θέση να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, η τεχνολογία τους μπορεί να προκαλέσει όλεθρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Γιατί οι Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα;

Αν και Χούθι μπορεί να στερούνται τις δυνατότητες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, τόσο γεωγραφικά όσο και από άποψη τεχνολογίας τα χτυπήματά τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να προκαλέσουν άλλου είδους προβλήματα στο Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Η παγκόσμια οικονομία έχει λάβει μια σειρά από οδυνηρές υπενθυμίσεις για τη σημασία αυτού του στενού τμήματος της θάλασσας όπου λαμβάνει χώρα το 12% των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Υπάρχουν φόβοι ότι οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων, που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά από τις 9 Δεκεμβρίου, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Τέσσερις από τις πέντε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου - η Maersk, η Hapag-Lloyd, η CMA CGM Group και η Evergreen - ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς

Θάλασσας εν μέσω φόβων για επιθέσεις των Χούθι. Ο πετρελαϊκός γίγαντας BP δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα κάνει το ίδιο – μια κίνηση που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν τα πλοία να ακολουθήσουν μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από την Αφρική και να προκαλέσουν αύξηση του κόστους ασφάλισης. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος της μεταφοράς των προϊόντων τους στους καταναλωτές, αυξάνοντας ξανά τις τιμές σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να δαμάσουν τον πληθωρισμό μετά την πανδημία.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι θα υποχωρήσουν μόνο όταν το Ισραήλ επιτρέψει την είσοδο τροφίμων και φαρμάκων στη Γάζα. Τα χτυπήματά του θα μπορούσαν να έχουν σκοπό να προκαλέσουν οικονομικό πόνο στους συμμάχους του Ισραήλ με την ελπίδα ότι θα τους πιέσουν να σταματήσουν τον βομβαρδισμό του θύλακα.

Σε περίπτωση νίκης των Παλαιστινίων πιθανότατα είναι μια ευκαιρία και για εκείνους να αποκτήσουν νομιμότητα στο εσωτερικό και στην περιοχή καθώς επιδιώκουν να ελέγξουν τη βόρεια Υεμένη. Θα μπορούσε επίσης να τους δώσει το πάνω χέρι ενάντια στους Άραβες αντιπάλους τους, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



