Εκτός λειτουργίας ένα ακόμα νοσοκομείο στη Γάζα μετά από επίθεση του ισραηλινού στρατού

Το νοσοκομείο αλ-'Αχλι Αραμπ, ένα από τα τελευταία που λειτουργούσαν ακόμη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σταμάτησε να λειτουργεί σήμερα μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε ο διευθυντής του.

Ο ισραηλινός στρατός πολιορκούσε από το βράδυ της Δευτέρας αυτό το νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, συνέλαβε αρκετούς γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματίες, και κατέστρεψε ένα μέρος του περίβολου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του, ο γιατρός Φαντέλ Ναΐμ.

Η εισβολή του στρατού κατοχής έθεσε το νοσοκομείο εκτός λειτουργίας, Δεν μπορούμε να δεχθούμε ασθενείς, ούτε τραυματίες, δήλωσε.

Τέσσερις άνθρωποι που τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινά πυρά ενώ βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο υπέκυψαν σήμερα, πρόσθεσε.

«Μας έκλεισαν τα μάτια και μας έδεσαν. Τα χέρια μας πονούσαν από τα σχοινιά. Μείναμε δεμένοι για περισσότερες από εννέα ώρες μέσα στο κρύο», είπε μετά την απελευθέρωσή του ο νοσοκόμος Μοχάμαντ 'Αρατζ στο AFPTV, τη τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Βασάνιζαν όποιον ήθελαν. Ακούγαμε τα ουρλιαχτά ενώ είχαμε δεμένα τα μάτια. Δεν ξέραμε τι θα μας συμβεί, εάν θα μας σκοτώσουν ή αν θα επιβιώσουμε», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στους ισχυρισμούς αυτούς.

Το Αλ-'Αχλι 'Αραμπ, που ονομάζεται επίσης νοσοκομείο Βαπτιστών, είχε ήδη υποστεί ζημιές μετά την έκρηξη στον χώρο στάθμευσής του στις 17 Οκτωβρίου, κατά την οποία περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς.

Η Χαμάς είχε αποδώσει την ευθύνη για την έκρηξη σε πλήγμα του Ισραήλ, το οποίο απέρριψε την κατηγορία, δηλώνοντας ότι έχει "αποδείξεις" πως επρόκειτο για μια άστοχη βολή του Ισλαμικού Τζιχάντ, άλλης ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην κυβέρνηση της Χαμάς, Άσραφ αλ Κίντρεχ, δήλωσε σήμερα ότι ένα άλλο νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το Αλ-'Αουντα, που βρίσκεται στην Τζαμπάλια, έχει μετατραπεί σε «στρατώνα» από τον ισραηλινό στρατό.

Όπως δήλωσε, ο στρατός έχει υπό κράτηση μέσα στο νοσοκομείο 240 ανθρώπους, «εκ των οποίων 80 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και 40 ασθενείς» και συνέλαβε τον διευθυντή του, τον γιατρό 'Αχμαντ Μχάνα.

Η ανθρωπιστική κατάσταση, ήδη καταστροφική, δεν σταματά να χειροτερεύει στη Λωρίδα της Γάζας λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις οργανώσεις αρωγής που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι ελλείψεις σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα παραμένουν μεγάλες, παρά την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο αλ-'Αχλι Αραμπ δεχόταν "τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση" του γειτονικού νοσοκομείου αλ-Σίφα «για χειρουργικές επεμβάσεις».

Το Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα της Λωρίδας της Γάζας, δεν λειτουργεί πλέον παρά στο ελάχιστο και με μια πολύ περιορισμένη ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, μετά τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον, τον Νοέμβριο, του ισραηλινού στρατού που κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως κέντρα διοίκησης.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας λειτουργεί , και αυτό εν μέρει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Νοσοκομεία έχουν πληγεί επανειλημμένα από ισραηλινά πλήγματα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Συνολικά, 1.140 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των τελευταίων επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ, που υποσχέθηκε να καταστρέψει το ισλαμιστικό κίνημα, βομβαρδίζει από την 7η Οκτωβρίου τη Λωρίδα της Γάζας όπου σχεδόν 19.670 άνθρωποι, ως επί το πλείστον άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

