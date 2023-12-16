Η Υεμένη είναι καθ’ όλα έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική κίνηση των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή άλλης χώρας της Δύσης, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο Άλι αλ Καχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι. Προειδοποίησε μάλιστα για «ολέθριες συνέπειες» σε μια τέτοια περίπτωση.

«Οι Χούθι δεν θα εγκαταλείψουν (τον αγώνα για) το Παλαιστινιακό, ανεξαρτήτως των αμερικανικών, ισραηλινών ή άλλων δυτικών απειλών», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, συμπληρώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Υεμένης. Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που οι Χούθι θεωρούν ότι συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα – στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

