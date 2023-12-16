Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους να καταρτίσουν από κοινού κατευθυντήριες γραμμές για την στρατηγική αντιμετώπισης της πυρηνικής απειλής από τη Βόρεια Κόρεα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον έχουν αποφασίσει να ολοκληρώσουν το 2024 μια διεξοδική ανάλυση της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν με σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού την πυρηνική απειλή της Πιονγκγιάνγκ, είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Τάε-χιο, αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του νοτιοκορεάτη προέδρου, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Αναμένεται να περιλαμβάνει μεθόδους ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, τη διαδικασία διαβούλευσης σε περίπτωση πυρηνικής κρίσης, καθώς και τηλεδιασκέψεις μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, ανέφερε ο νοτιοκορεάτης αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα αναμένεται να συμπεριλάβουν ασκήσεις πυρηνικής ετοιμότητας στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της επόμενης χρονιάς, σύμφωνα με το Yonhap.

Πιθανολογείται ότι η Βόρεια Κορέα σκοπεύει τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή. Η Πιονγκγιάνγκ έχει αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία και ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

