Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε χθες Παρασκευή μήνυση κατά του αμερικανού ηθοποιού Γουόρεν Μπίτι για σεξουαλική κακοποίηση έφηβης στο περιθώριο γυρισμάτων ταινίας το 1973.

Η ενάγουσα Κριστίνα Σάρλοτ Χιρς υποστήριξε ότι σε ηλικία 14-15 ετών γνώρισε τον τότε 35χρονο ηθοποιό. Ο Γουόρεν Μπίτι «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του» ως ενήλικος και σταρ του Χόλιγουντ για να υποχρεώσει την ενάγουσα – η οποία ήταν ανήλικη εκείνη την εποχή – σε «σεξουαλικές επαφές» μαζί του, όπως αναφερόταν στην καταγγελία.

Δικαστής του Μπέβερλι Χιλς απέρριψε τη μήνυση, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η μήνυση κατατέθηκε το 2022, αφού η νομοθεσία στην Καλιφόρνια προβλέπει άρση παραγραφής σε υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο 86χρονος σήμερα Γουόρεν Μπίτι μεσουράνησε στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ και στην πολυετή καριέρα του υπήρξε επίσης σκηνοθέτης (βραβευμένος με Όσκαρ το 1982), σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Περιζήτητος εργένης μέχρι το 1992 όταν νυμφεύθηκε την κατά 21 χρόνια νεότερή του Ανέτ Μπένινγκ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, ο Γουόρεν Μπίτι είχε στο πλευρό του αναρίθμητες καλλονές, όπως η Τζούλι Κρίστι, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Βίβιαν Λι, η Τζάκι Κένεντι και η Μαντόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

