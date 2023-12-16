Μεγάλο τμήμα της Αυστραλίας πλήττεται από κύμα καύσωνα και οι αρχές προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σε αρκετές πολιτείες.

Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα στη Δυτική Αυστραλία, στη Νέα Νότια Ουαλία, στη Νότια Αυστραλία και στη Βόρεια Επικράτεια, ανέφερε η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Ο καύσωνας αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που ήδη θεωρείται «υψηλού κινδύνου» λόγω του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο συνδέεται με καταστροφικές πυρκαγιές, κυκλώνες και ξηρασία.

Στην πόλη Φιτσρόι Κρόσινγκ της Δυτικής Αυστραλίας, ο υδράργυρος προβλέπεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 46 °C, πέντε βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, περισσότερα από 50 πύρινα μέτωπα παρέμεναν ενεργά σήμερα και για την κατάσβεσή τους επιχειρούσαν περίπου 700 πυροσβέστες.

Οι αρχές της Αυστραλίας έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Το «Μαύρο Καλοκαίρι» της περιόδου 2019-2020 είχε γίνει στάχτη μια έκταση στο μέγεθος της Τουρκίας και 33 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

