Στόχος των Χούθι πλοίο ελβετικής ιδιοκτησίας νοτιοδυτικά του λιμανιού Μόκα της Υεμένης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC PALATIUM III, με σημαία Λιβερίας και ελβετικής ιδιοκτησίας, αποτέλεσε στόχο ενώ έπλεε προς βορρά σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του υεμενίτικου λιμανιού Μόκα, ανέφερε η βρετανική εταιρία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey σε ενημερωτικό σημείωμα σήμερα.

Το σκάφος έπλεε προς το λιμάνι Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και η Ambrey ανέφερε ότι κατά την εκτίμησή της το πλοίο έλαβε προειδοποίηση από τους Χούθι της Υεμένης να μην διαπλεύσει την Ερυθρά Θάλασσα.

Το σκάφος συνέχισε να πλέει προς βορρά και άλλαξε ρότα κατά 180 μοίρες περίπου 30 λεπτά αργότερα για να κατευθυνθεί προς νότο, προς το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, σύμφωνα με την Ambrey.

