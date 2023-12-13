Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε drone που εκτόξευσαν οι Χούθι

Το αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, USS Mason κατέρριψε σήμερα ένα drone που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το drone κατευθυνόταν προς το αντιτορπιλικό, καθώς το τελευταίο είχε αναπτυχθεί για να απαντήσει σε αναφορές για μια επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση κατά του πλοίου Ardmore Encounter χρησιμοποιώντας μικρά ταχύπλοα και στη συνέχεια εκτοξεύοντας δύο πυραύλους που δεν πέτυχαν το πλοίο.

Το Adrmore Encounter δεν ανέφερε ζημιές ή τραυματισμούς και συνέχισε την πορεία του, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το περιστατικό σημειώνεται μια ημέρα μετά αφότου οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν με πύραυλο το νορβηγικό δεξαμενόπλοιο Strinda, μια ακόμη επίθεση των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, σε διαμαρτυρία για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά από σειρά άλλων παρόμοιων επιθέσεων, το Σάββατο οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα αναλαμβάνουν δράση στο εξής εναντίον όλων των πλοίων που κατευθύνονται στο Ισραήλ, ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκουν, αν δεν διανεμηθεί εσπευσμένα ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας παράλληλα τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να μη συναλλάσσονται με το εβραϊκό κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

