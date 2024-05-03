Με τρίποντο του Τζος Χαρτ, ενώ απέμεναν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, γράφτηκε το φινάλε στο Game 6 για την Ανατολικής Περιφέρεια του NBA, με τους Νικς να επικρατούν 118-115 στην έδρα των Σίξερς.

Τώρα η ομάδα του Τομ Τιμποντό θα αντιμετωπίσει τους Πέισερς, οι οποίοι νωρίτερα κέρδισαν και απέκλεισαν τους Μπακς.

Ο Τζέιλεν Μπράσον έκανε double-double με 41 πόντους και 12 ασίστ, βοηθώντας τους Νεοϋορκέζους να περάσουν για πρώτη φορά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά από την περίοδο 1992-2000. Ο Ντόντε Ντιβιντσένζο σκόραρε 23 πόντους και ο κομβικός Χαρτ είχε 16.

Από τη μεριά του, ο Τζοέλ Εμπίντ τελείωσε τον αγώνα όντας «διπλός» με 39 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Μπάντι Χιλντ είχε 20 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 17.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

