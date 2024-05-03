Με τρίποντο του Τζος Χαρτ, ενώ απέμεναν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, γράφτηκε το φινάλε στο Game 6 για την Ανατολικής Περιφέρεια του NBA, με τους Νικς να επικρατούν 118-115 στην έδρα των Σίξερς.
Τώρα η ομάδα του Τομ Τιμποντό θα αντιμετωπίσει τους Πέισερς, οι οποίοι νωρίτερα κέρδισαν και απέκλεισαν τους Μπακς.
Ο Τζέιλεν Μπράσον έκανε double-double με 41 πόντους και 12 ασίστ, βοηθώντας τους Νεοϋορκέζους να περάσουν για πρώτη φορά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά από την περίοδο 1992-2000. Ο Ντόντε Ντιβιντσένζο σκόραρε 23 πόντους και ο κομβικός Χαρτ είχε 16.
Από τη μεριά του, ο Τζοέλ Εμπίντ τελείωσε τον αγώνα όντας «διπλός» με 39 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Μπάντι Χιλντ είχε 20 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 17.
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:
- Ποδόσφαιρο-Europa Conference League: «Ερυθρόλευκο» έπος, 4-2 την Άστον Βίλα στο Villa Park κι ο Ολυμπιακός «αγγίζει» τον τελικό της OPAP Arena
- Ψυχάρα Παναθηναϊκός, τέζαρε τη Μακάμπι και πάει Βερολίνο μέσω... ΟΑΚΑ
- Πρόβλημα ξανά με Μπόλντγουιν στη Μακάμπι: Αποχώρησε για τα αποδυτήρια στα μέσα της 2ης περιόδου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.