ΝΒΑ: Στα ημιτελικά της Ανατολής οι Νικς κόντρα στους Πέισερς που απέκλεισαν τους Μπακς

Θέση στα ημιτελικά της Ανατολής έκλεισαν οι Νικς, οι οποίοι επικράτησαν 115-118 στην έδρα των Σίξερς και με 4-2 πήραν εκείνοι την πρόκριση και θα αντιμετωπίσουν τους Πέισερς που απέκλεισαν τους Μπακς

Με τρίποντο του Τζος Χαρτ, ενώ απέμεναν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, γράφτηκε το φινάλε στο Game 6 για την Ανατολικής Περιφέρεια του NBA, με τους Νικς να επικρατούν 118-115 στην έδρα των Σίξερς.

Τώρα η ομάδα του Τομ Τιμποντό θα αντιμετωπίσει τους Πέισερς, οι οποίοι νωρίτερα κέρδισαν και απέκλεισαν τους Μπακς.

Ο Τζέιλεν Μπράσον έκανε double-double με 41 πόντους και 12 ασίστ, βοηθώντας τους Νεοϋορκέζους να περάσουν για πρώτη φορά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά από την περίοδο 1992-2000. Ο Ντόντε Ντιβιντσένζο σκόραρε 23 πόντους και ο κομβικός Χαρτ είχε 16.

Από τη μεριά του, ο Τζοέλ Εμπίντ τελείωσε τον αγώνα όντας «διπλός» με 39 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Μπάντι Χιλντ είχε 20 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 17.

sport-fm.gr

