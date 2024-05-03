Παναθηναϊκός: Φοβερή στιγμή ανάμεσα σε Λεσόρ και Ομπράντοβιτς

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ανέβηκε τρεις σειρές καθισμάτων για να αγκαλιάσει και να ανταλλάξει μερικές κουβέντες με τον πρώην προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι δυο τους συνυπήρξαν την περσινή σεζόν στην Παρτιζάν, έχοντας χτίσει μια πολύ καλή σχέση αλληλοεκτίμησης και σεβασμού, που φάνηκε και απόψε.

