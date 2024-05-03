Επέστρεψε συντηρημένο, μετά από χρόνια, το κουβούκλιο του Επιταφίου, στον εμβληματικό για το μικρασιατικό ελληνισμό, Ναό του Ταξιάρχη, στο Αϊβαλί. Τοποθετήθηκε στον γυναικωνίτη όπου και εκτίθεται στους επισκέπτες του μνημείου που και αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 επισκευάσθηκε και πλέον λειτουργεί ως Μουσείο.

Στο βόρειο τμήμα του Ναού έχει σωθεί και η θήκη του υφασμάτινου Επιτάφιου που όμως αυτός δεν υπάρχει.

Ο Αιβαλιώτης Ταξιάρχης μετά την Καταστροφή του 1922 λειτούργησε ως αποθήκη του τουρκικού μονοπωλίου καπνού και οινοπνεύματος. Ο εξωνάρθηκας του χτίστηκε και λειτούργησε ως κατοικία. Στα τέλη του 20ου αιώνα εκκενώθηκε και άρχισε η επισκευή του που ανέδειξε μια εκπληκτικής αρχιτεκτονικής αξίας Λεσβιακή βασιλική του Αιβαλιώτικου τύπου με παράθυρα δηλαδή στο υπερυψωμένο μεσαίο κλίτος.

Το 1999 ο ναός που εν τω μεταξύ μεγάλο μέρος των εικόνων του λεηλατήθηκε, ξαναλειτουργήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ενώ ακολούθησε η αποκατάσταση του Ναού και από το 2015 η επαναλειτουργία του ως πολυχώρος πολιτισμού και Μουσείο.

Εδώ και δυο χρόνια επέστρεψε και ο συντηρημένος ξύλινος Επιτάφιος μαζί με συντηρημένα επίσης ίδιας τεχνοτροπίας μικρότερα κουβούκλια, από τα εικονοστάσια και το δεσποτικό θρόνο του Ναού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

