Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες για κυβερνοεπίθεση που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από ομάδα που έχει δεσμούς με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της, διεμήνυσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Η Γερμανία είναι μεταξύ των δυτικών κρατών που παρέχουν στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει τον Δεκέμβριο ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν σε μεγάλο βαθμό «παγώσει».

Τον Ιανουάριο του 2023, το Βερολίνο δήλωσε ότι Ρώσοι ακτιβιστές χάκερ έθεσαν εκτός δικτύου αρκετούς γερμανικούς ιστότοπους σε αντίποινα για την απόφασή του να στείλει άρματα μάχης στην Ουκρανία, αν και με μικρό ουσιαστικό αντίκτυπο.

«Μπορούμε τώρα να αποδώσουμε ξεκάθαρα την περυσινή επίθεση στη ρωσική οργάνωση APT28, που ελέγχεται από την υπηρεσία πληροφοριών του ρωσικού στρατού GRU», δήλωσε η Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αδελαΐδα.

«Με άλλα λόγια, Ρώσοι κρατικοί χάκερς επιτέθηκαν στη Γερμανία στον κυβερνοχώρο», πρόσθεσε η Μπέρμποκ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αυστραλία για να συναντηθεί με την ομόλογό της Πένι Γουόνγκ. «Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο και δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες».

Τον Μάρτιο, η γερμανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας και ερευνητές που εργάζονται για την Alphabet, τη μητρική εταιρία της Google, δήλωσαν ότι αντίστοιχη οργάνωση, ονόματι APT29, διαπιστώθηκε ότι στοχοθετούσε γερμανικά πολιτικά κόμματα, προσπαθούσε να διεισδύσει στα δίκτυά τους και να υποκλέψει στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

