Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Europa Conference League, επικρατώντας 4-2 της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ!

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε περήφανος για την ομάδα του, ενώ στάθηκε και στην αντίδραση της μετά την ισοφάριση της Άστον Βίλα.

Μεταξύ άλλων ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε τον σεβασμό του για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, ενώ τόνισε ότι το σύνολο του έπαιξε το δικό του παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ότι το κλειδί του ματς δεν ήταν μόνο ένα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Καλή εμφάνιση και καλή νίκη για εσάς, είστε περήφανοι;

«Φυσικά και είμαι περήφανος με την ομάδα μου, αλλά ακόμη περισσότερο όταν έγινε το 2-2 η ομάδα μου αντέδρασε και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη με 2-4. Κάναμε το παιχνίδι μας και πήραμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα».

Ποιο θεωρείτε πως ήταν το κλειδί του αγώνα;

«Το κλειδί του αγώνα δεν ήταν μόνο ένα, ήμασταν ο εαυτός μας και δε σκεφτήκαμε πόσο καλός είναι ο αντίπαλος και με απόλυτο σεβασμό τον αντίπαλο δε σταματήσαμε στιγμή την προσπάθειά μας στον αγώνα».

