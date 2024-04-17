Γιούλια Ναβάλναγια στο TIME: Προσέλαβα σωματοφύλακα

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό TIME ότι έχει προσλάβει σωματοφύλακα μετά την πρόσφατη επίθεση με σφυρί εναντίον συνεργάτη του εκλιπόντος συζύγου της.

Ο Λεονίντ Βολκόφ δέχθηκε τον προηγούμενο μήνα επίθεση με σφυρί έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Βολκόφ είχε κατηγορήσει ευθέως τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου.

Η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Λιθουανίας κατηγόρησε τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στον Βολκόφ.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2021 μετά τη σύλληψη του συζύγου της, δήλωσε ότι το περιστατικό την ώθησε να αυξήσει τα προσωπικά της μέτρα ασφαλείας.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει να κυκλοφορώ με σωματοφύλακα», είπε.

«Ο Αλεξέι κι εγώ δεν είχαμε ποτέ σωματοφύλακα. Νομίζω ότι κληρονόμησα λίγο από το θάρρος του… Αλλά όταν είναι κανείς πολύ υπερόπτης, μπορεί να υποπέσει σε λάθη. Έτσι, επί του παρόντος, οι συνεργάτες μου ζήτησαν να μετακινούμαι συνοδεία σωματοφύλακα», δήλωσε η χήρα του Ναβάλνι.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της σε σωφρονιστική αποικία του Αρκτικού Κύκλου, η Γιούλια Ναβάλναγια υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα του κατά του Πούτιν. Το Κρεμλίνο έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου αναφέρει ότι πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 47 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

