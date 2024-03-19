Ναβάλναγια: «Ο Πούτιν δεν είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Ρωσίας»

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Ρωσίας και ότι τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών δεν έχουν κανένα νόημα.

"Αποδείξαμε στους εαυτούς μας και σε άλλους ότι ο Πούτιν δεν είναι ο πρόεδρός μας. Δεν τον εκλέξαμε", είπε η Ναβάλναγια αναφερόμενη στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που ονομάστηκαν "Μεσημέρι Κατά του Πούτιν" και πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία ημέρα των προεδρικών εκλογών, στις 17 Μαρτίου.

Την τελευταία ημέρα των εκλογών, η αντιπολίτευση στη Ρωσία κάλεσε σε ειρηνική αλλά συμβολική πολιτική διαμαρτυρία εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία, στο πλαίσιο της δράσης «Μεσημέρι κατά του Πούτιν. Ρώσοι που εναντιώνονται στον Πούτιν πήγαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι εκείνο είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος ωστόσο επανεξελέγη πανηγυρικά στην προεδρία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

